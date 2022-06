Samp Camp 2022: ultimi posti per Ponte di Legno

Continua l’estate blucerchiata con i Samp Camp! Ultimo weekend per iscriversi al Premium Camp di Ponte di Legno, in programma dal 10 al 16 luglio: una settimana intensa di allenamenti sopra i 1000 metri di altitudine nella località di Vezza d’Oglio – a pochi minuti da Ponte di Legno e Temù – dedicata a tutti i ragazzi dai 6 ai 13 anni.

Iscrizioni. Rimangono ancora pochi posti disponibili per vivere una settimana all’insegna del calcio e del divertimento, a pochi passi dal ritiro della Sampdoria di Marco Giampaolo: tutti i piccoli blucerchiati avranno la possibilità di conoscere da vicino i propri beniamini in momenti esclusivi per questo Special Camp. Vi aspettiamo!