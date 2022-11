Torino-Sampdoria: info parcheggi per il Settore Ospiti

Il Torino F.C. e la Questura di Torino informano che in occasione di Torino-Sampdoria, gara valida quale 14.a giornata della Serie A TIM 2022/23 e in programma mercoledì 9 novembre allo stadio “Olimpico” di Torino, l’accesso al parcheggio del Settore Ospiti sarà consentito soltanto ai pullman organizzati. Le autovetture private potranno sostare nel parcheggio situato nel controviale di corso Unione Sovietica, tra piazzale San Gabriele da Gorizia e via San Marino.