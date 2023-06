Samp Camp, che entusiasmo: a Bogliasco al via l’edizione 2023

Partiti ufficialmente, tra sorrisi ed entusiasmo. Sono iniziati a Bogliasco i nuovi Samp Camp. Un centinaio di bimbe e bimbi tra i 6 ai 13 anni ha preso parte sul sintetico del “Garrone” all’allenamento d’esordio dei campi estivi blucerchiati 2023. La prima settimana si annuncia intensissima agli ordini dei tecnici U.C. Sampdoria: i piccoli calciatori saranno messi alla prova in moltissimi esercizi come uno contro uno, conduzione palla, partitelle, esercitazioni di tiro e molto altro ancora.

Bardonecchia. Da non perdere inoltre il Samp Camp di Bardonecchia, in programma da domenica 23 a sabato 29 luglio. Sarà un’avventura tutta da vivere, con doppia sessione giornaliera intervallata da momenti multisport (beach volley, basket, arrampicata). La possibilità di iscrizione è duplice: la formula full con pernottamento permette di vivere un’esperienza settimanale immersiva; la formula day senza pernottamento prevede soltanto l’impegno dalle 9.00 alle 18.30 (l’ideale per chi partecipasse per la prima volta o per i tanti genovesi con seconda casa in alta Val di Susa). Clicca qui per saperne di più ed iscriverti all’istante.