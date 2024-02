Album 2023/24: incontra i blucerchiati alla Coop di corso Sardegna

Evento speciale alla Coop del Mercato di Corso Sardegna. Domani pomeriggio, martedì 13 febbraio, alle ore 18.00, un gruppo di calciatori blucerchiati sarà a disposizione dei tifosi – grandi e piccini – per scattare foto e firmare autografi e, soprattutto, per partecipare allo scambio delle figurine dell’album ufficiale U.C. Sampdoria 2023/24. Non mancate!