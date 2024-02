Luca’s 141: le maglie speciali di Vialli in vendita a SampCity

Luca’s 141. Le 141 di Luca. Tante maglie quante le sue reti con i colori più belli del mondo. Nasce nell’indelebile ricordo di Vialli la nuova iniziativa dell’U.C. Sampdoria che ha realizzato un lotto limitato di t-shirt speciali personalizzate con le foto del nostro bomber stampate a mosaico sul numero 9.

SampCity. Pezzo imperdibile per tifosi e collezionisti, l’home kit 2023/24, blucerchiato e contrassegnato da 1 a 141 per garantire l’unicità e l’esclusività del prodotto, è già disponibile a SampCity, in via XX Settembre, al prezzo di 250 euro.

Progetto. Acquistando la maglia di Luca si potrà inoltre sostenere un’importante causa benefica: il 30% del ricavato delle vendite sarà infatti devoluto alla Fondazione Vialli e Mauro per la ricerca e lo sport e contribuirà al progetto ‘MOMALS: monitoraggio e analisi multi-omica della SLA’ del Centro Clinico Nemo di Arenzano (Genova) e Milano. Allo stesso progetto, con il ricavato delle aste delle divise indossate in Samp-Parma, la Fondazione ha già destinato 9.000 euro.