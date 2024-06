Samp Camp edizione 2024: entusiasmo e sorrisi a Bogliasco

Partiti ufficialmente, tra sorrisi ed entusiasmo. Sono iniziati a Bogliasco i nuovi Samp Camp. Oltre un centinaio di bimbe e bimbi tra i 6 ai 13 anni ha preso parte sui campi sintetici “Garrone” e “3 Campanili” all’allenamento d’esordio dei campi estivi blucerchiati 2024. La prima delle tre settimane al Poggio si annuncia intensissima agli ordini dei tecnici dell’attività di base U.C. Sampdoria e del progetto Next Generation: i piccoli calciatori saranno messi alla prova in moltissimi esercizi come uno contro uno, conduzione palla, partitelle, esercitazioni di tiro e molto altro ancora. Per i piccoli portieri è previsto un ulteriore clinic specifico nella terza settimana dal 1° al 5 luglio.

Asset. «Oggi per la Sampdoria è una giornata decisamente importante. Ripartiamo con i Samp Camp e con un progetto che per il club rappresenta un vero e proprio asset – afferma il direttore dell’Area Marketing blucerchiata, Luca Donati -. Fin da principio la nuova proprietà ha voluto porre l’accento su tutte quelle iniziative che possono avvicinare e riavvicinare la Samp al suo territorio e alle fasce più giovani. In questo senso la risposta è stata davvero ottima con oltre 300 iscritti ad oggi ai nostri campi estivi».

Formule. Da non perdere inoltre i Samp Camp di Giarre (Catania), in programma da lunedì 8 a venerdì 12 luglio e di Bardonecchia (Torino), in agenda da lunedì 22 a venerdì 27 luglio. Avventure tutta da vivere, con doppia sessione giornaliera intervallata da momenti multisport (beach volley, basket, arrampicata) e videoanalisi degli allenamenti. La possibilità di iscrizione è duplice: la formula full con pernottamento permette di vivere un’esperienza settimanale immersiva; la formula day senza pernottamento prevede soltanto l’impegno dalle 9.00 alle 18.30. Clicca qui per saperne di più ed iscriverti all’istante.