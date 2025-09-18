Monza-Sampdoria: info per raggiungere l'”U-Power Stadium”

L’U.C. Sampdoria, su indicazione dell’A.C. Monza, comunica le modalità per raggiungere l'”U-Power Stadium” in occasione di Monza-Sampdoria, valida quale 4.a giornata della Serie BKT 2025/26 e in programma sabato 20 settembre (ore 17.15).

Percorso consigliato arrivando da Agrate Brianza: uscendo al casello di Agrate Brianza passare per Concorezzo e dirigersi dunque verso Monza. L’U-Power Stadium si trova in Via Tognini e l’ingresso per gli ospiti avviene da Viale Stucchi, dove è situato anche il parcheggio, a pagamento, gestito da Monza Mobilità (non da A.C. Monza). Per acquistare il ticket d’ingresso ad un costo di 10,00 euro per le auto e 30,00 euro per i bus clicca qui.