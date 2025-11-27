Spezia-Sampdoria: info per raggiungere lo stadio “Picco”

L’U.C. Sampdoria, su indicazione dello Spezia Calcio, comunicale modalità per raggiungere il Settore Ospiti dello stadio “Picco” in occasione di Spezia-Sampdoria, gara valida quale 14.a giornata della Serie BKT 2025/26 e in programma domenica 30 novembre (ore 17.15).

Mezzi. I mezzi di trasporto con cui arriverà la tifoseria organizzata dovranno uscire al casello La Spezia/Santo Stefano Magra dell’autostrada A12 e proseguire in direzione La Spezia. All’uscita del casello autostradale, le forze dell’ordine li prenderanno in consegna e li scorteranno fino allo stadio. Le auto dei tifosi che arriveranno a La Spezia in maniera autonoma invece dovranno poi uscire allo svincolo Lerici-Porto e seguire la segnaletica per il Settore Ospiti che consentirà di raggiungere l’impianto transitando dalla Var A SS1. I pullman e i minivan dei tifosi doriani potranno essere posteggiati all’interno del parcheggio dedicato al Settore Ospiti, mentre le auto lungo via XV Giugno.