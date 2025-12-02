Colora il Natale – Samp Kids Edition: disegna la cartolina ufficiale 2025

Cari piccoli tifosi, preparate pennarelli, pastelli e tanta fantasia: la Sampdoria cerca il disegno di Natale più bello e originale. Quest’anno, la cartolina ufficiale degli auguri di Natale del club sarà scelta direttamente da voi, i nostri sostenitori e artisti in erba, con un contest speciale Colora il Natale – Samp Kids Edition dedicato ai bambini della nostra Fan Identity U.C. Sampdoria.

Festività. Il tema è: Natale blucerchiato. Chiediamo a bimbe e bimbi, con un’età compresa tra i 2 e i 12 anni, di disegnare come immaginano le festività natalizie con i colori più belli del mondo. Che sia Babbo Natale che fa gol, un albero decorato con le tinte della Samp oppure una nevicata sul “Ferraris”… tutto è concesso.

1. Registrati e accedi: Registrati qui alla Fan Identity e accedi al contest.

2. Crea il tuo capolavoro: Disegna, colora e libera la tua creatività senza limiti alla fantasia.

3. Carica il disegno: Un genitore o un adulto responsabile dovrà scattare una foto o fare una scansione del disegno e caricarla.

4. Vota e fatti votare: Una volta caricato, il disegno sarà visibile in una gallery all’interno della Fan Identity. Chiedi a tutti i tuoi amici e parenti di votare il tuo capolavoro.

Premio. Il disegno che riceverà il maggior numero di voti diventerà la cartolina ufficiale di auguri di Natale dell’U.C. Sampdoria 2025. I primi 23 classificati verranno inoltre invitati in occasione di Sampdoria-Reggiana per scendere in campo con i giocatori nello schieramento iniziale. Un motivo in più per partecipare.