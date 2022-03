Futsal, Ortisi: «Orgoglio e responsabilità la fascia della Samp»

La Sampdoria Futsal vuole consolidare il primato. Al Palazzetto dello Sport di Campoligure, sabato arriverà la Fenice Venezia Mestre, alla ricerca di punti salvezza ma i blucerchiati hanno un obiettivo chiaro in testa: la Serie A1. Lo conferma Andrea Ortisi, capitano e leader dello spogliatoio doriano. «Indossare la fascia con la maglia della Sampdoria per me è motivo di orgoglio ma anche una responsabilità perché tutti sanno cosa significano questi colori nel mondo dello sport e del calcio in particolare. Tanti compagni arrivano dall’estero, cerco di ascoltarli ed essere un riferimento per loro – racconta il numero 4 -. Il mio obiettivo? Continuare a fare gol per portare la Sampdoria nel palcoscenico che merita».