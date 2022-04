Futsal: venerdì a Campo Ligure la Samp sfida la Vis Gubbio

La fase calda e decisiva del campionato di Serie A2 si avvicina. E la Sampdoria Futsal è pronta a giocarsi le sue carte nella lotta per la promozione in Serie A. Venerdì sera – in un Palasport di Campo Ligure tirato a lucido con tanto di nuovo parquet – i blucerchiati di mister Francesco Cipolla affronteranno la Vis Gubbio nella 24.a giornata di campionato. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 19.00, l’ingresso è gratuito.

Flachi. A tifare per la Samp Futsal ci sarà anche un sostenitore d’eccezione: Francesco Flachi, che dalle 18.00 sarà nell’impianto di via San Michele per firmare copie della sua biografia Una vita rovesciata. Un motivo in più per non mancare.