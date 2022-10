Cinquina al Pistoia, la Samp Futsal vola agli ottavi di Coppa

Una notte da incorniciare al Palasport di Campo Ligure, dove la Sampdoria Futsal ha superato per 5-3 il Pistoia nei sedicesimi di finale di Coppa di Divisione, staccando il pass per gli ottavi. Una sfida avvincente ed equilibrata, risolta nel finale dai blucerchiati che si sono dimostrati attenti e determinati per tutto l’arco dell’incontro.

Fiducia. La prima frazione è tiratissima: ci pensa Galan direttamente da calcio d’angolo a trovare la rete che sblocca il risultato e ci permette di andare al riposo in vantaggio. Nella ripresa gol e spettacolo sul parquet che ci vede andare a segno ancora con Renoldi, Foti, capitan Ortisi e Boaventura a pochi secondi dalla sirena, quando il Pistoia aveva trovato la forza di accorciare le distanze, portandosi sul parziale di 4-3. Una vittoria che vale il passaggio agli ottavi di Coppa e rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il campionato: la strada imboccata è quella giusta.