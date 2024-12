Next Generation Samp: raduno selettivo in casa Jonia Calcio

È andato in scena martedì allo stadio “Mazzola” di Misterbianco, in provincia di Catania, il primo raduno selettivo della stagione 2024/25 organizzato dalla Jonia Calcio, centro formazione territoriale Next Generation Sampdoria.

Occhio. Oltre 60 ragazzi delle leve 2010, 2011e e 2012, provenienti dalle scuole calcio affiliate Next Generation e da diverse società della Sicilia Orientale, hanno partecipato all’incontro sotto l’occhio attento del coordinatore scouting dell’Academy blucerchiata Marco Zibardi, del responsabile Next Generation Claudio Lucchini e dei collaboratori territoriali Angelo Falco e Paolo Bentivegna.

Talento. Con il primo di una lunga serie di raduni Next Gen si conferma un’importante struttura di ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. Significativa la partenza da una regione come la Sicilia che negli anni scorsi ha saputo offrire giovani di talento come il promettente Simone Leonardi, catanese, fresco di debutto e primo gol con la maglia della prima squadra.