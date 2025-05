Successo a Cesenatico per la prima Next Generation Cup 2025

Successo blucerchiato per la prima edizione della Next Generation Cup 2025, andata in scena nello scorso fine settimana a Cesenatico (Forlì-Cesena). Oltre 1.000 persone tra atleti e famiglie hanno reso questo evento – riservato alle categorie U15, U13 e U11 – un momento di aggregazione e condivisione dei principi che caratterizzano il progetto giovanile dell’U.C. Sampdoria.

Squadre. Tra i partecipanti le squadre affiliate Aquilotti Santa Maria, Bogliasco F.C., Camerano Calcio, Happy Azzurri, Novara City, Polisportiva Barbaiana, Polisportiva Montale, Salivoli Calcio, San Maurizio Calcio, Tetti Francesi, U.S. Baiardo, Valdicecina, Victoria MMVII, alcune formazioni locali e altre prossime all’affiliazione in vista della stagione 2025/26.