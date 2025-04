Next Generation Samp: giornata blucerchiata per il San Maurizio

Un’altra giornata di calcio e di condivisione all’insegna di Next Generation Sampdoria. Sabato scorso il club blucerchiato ha infatti ospitato l’A.S.D. San Maurizio Calcio, società dilettantistica novarese affiliata al progetto doriano. Nel corso della mattinata al “Garrone” di Bogliasco è andata in scena una doppia amichevole tra le leve U11 e U8 delle due squadre; nel pomeriggio il trasferimento di giovani, staff e famiglie allo stadio “Ferraris” per assistere insieme al successo della Sampdoria di Alberico Evani sul Cittadella.