Cagliari sempre stregata: la Sampdoria perde 3-1

Cagliari 3

Sampdoria 1

Reti: p.t. 4′ J. Pedro; s.t. 29′ Caceres, 38′ Thorsby, 49′ J. Pedro.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin (13′ s.t. Ceppitteli), Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert (11′ p.t. Deiola); J. Pedro, Balde (42′ s.t. Pavoletti).

A disposizione: Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Farias, Pereiro, Oliva, Zappa, Grassi.

Allenatore: Mazzarri.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski (42′ s.t. Depaoli), Yoshida, Colley, Augello (19′ s.t. Murru); Thorsby, Silva, Askildsen (19′ s.t. Verre); Candreva, Gabbiadini (8′ s.t. Caputo); Quagliarella.

A disposizione: Falcone, Chabot, Ekdal, Ciervo, Dragusin, Ferrari, Yepes Laut, Trimboli.

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.

Assistenti: Dei Giudici di Latina e Grossi di Frosinone.

Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

VAR: Aureliano di Bologna.

AVAR: Volpi di Arezzo.

Note: espulso al 48′ s.t. D’Aversa per comportamento non regolamentare; ammoniti al 14′ p.t. Carboni, al 6′ s.t. Thorsby, al 10′ s.t. Deiola, al 14′ s.t. Yoshida, al 41′ s.t. Strootman per gioco scorretto, al 46′ s.t. Pavoletti per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 4′ s.t.; terreno di gioco in discrete condizioni.