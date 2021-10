Bad luck at Cagliari continues as Samp lose 3-1

For the full match report of the contest between Cagliari and Doria, click here.

Cagliari 3-1 Sampdoria (HT: 1-0)

Scorers: J. Pedro 4, 90+4, Caceres 74, Thorsby 82.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin (Ceppitteli 58), Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Dalbert (Deiola 11); J. Pedro, Balde (Pavoletti 86).

Subs not used: Aresti, Radunovic, Bellanova, Altare, Farias, Pereiro, Oliva, Zappa, Grassi.

Coach: Mazzarri.

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski (Depaoli 87), Yoshida, Colley, Augello (Murru 64); Thorsby, Silva, Askildsen (Verre 64); Candreva, Gabbiadini (Caputo 53); Quagliarella.

Subs not used: Falcone, Chabot, Ekdal, Ciervo, Dragusin, Ferrari, Yepes Laut, Trimboli.

Coach: D’Aversa

Referee: Marchetti.

Assistants: Dei Giudici, Grossi.

Fourth official: Meraviglia.

VAR: Aureliano.

Assistant VAR: Volpi.

Booked: Carboni, Thorsby, Deiola, Yoshida, Strootman, Pavoletti.

Sent off: D’Aversa 90+3