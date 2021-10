Ripresa immediata in ottica-Spezia: lunedì a Bogliasco

Domani, lunedì, si torna al lavoro a Bogliasco. Roberto D’Aversa ha convocato la squadra al “Mugnaini” in mattinata per cominciare immediatamente a preparare l’anticipo di Serie A in programma venerdì prossimo al “Ferraris” con lo Spezia.