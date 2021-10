Ripresa in due gruppi, martedì nuovo mattutino

Sampdoria subito all’opera. Archiviata la trasferta di Cagliari, i blucerchiati hanno immediatamente ripreso la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco in vista dell’anticipo di venerdì sera con lo Spezia.

Seduta. Roberto D’Aversa e staff hanno diviso come di consueto la squadra in due gruppi: da una parte i maggiormente impiegati in partita, sottoposti ad una seduta di scarico; dall’altra il resto della rosa – più i Primavera Matteo Esposito e Gerard Yepes Laut – alle prese con una sessione incentrata sulla forza tra palestra e campo 1.

Singoli. Sul fronte dei singoli personalizzato sul campo per Ernesto Torregrossa e programma di recupero agonistico in piscina per Mikkel Damsgaard e Ronaldo Vieira. Sempre assente Mohamed Ihattaren. Domani, martedì, nuovo appuntamento mattutino.