Forza, torelli e partitella, giovedì pomeridiano

Prosegue sotto la pioggia e lo sguardo attento del presidente Massimo Ferrero la preparazione della Sampdoria all’anticipo di venerdì sera con lo Spezia. Dopo la riunione in sala video, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: i più impegnati a Cagliari hanno svolto un lavoro incentrato sulla forza sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco, mentre gli altri componenti della rosa hanno lavorato in palestra.

Torelli. Una volta riunito l’intero gruppo, la mattinata è proseguita con un lavoro aerobico che ha preceduto una serie di torelli e una partitella a campo ridotto. Programma di recupero agonistico in palestra e sul campo per Mikkel Damsgaard, soltanto in palestra per Ronaldo Vieira. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, giovedì, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio.