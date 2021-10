Candreva: «Meritavamo questo risultato, ora avanti con umiltà»

Antonio Candreva è on fire. Difficile individuare un calciatore in Serie A che sia partito meglio dell’esterno romano, davvero strabordante anche stasera: con un gol fatto, uno procurato e uno infiocchettato per Bereszynski, che ha poi spedito sulla traversa. «Era una partita importante – dice il numero 87 -, una vittoria che ci meritavamo tutti. Deve essere un punto di partenza, perché già da mercoledì avremo una partita importantissima, tosta, contro l’Atalanta».

Trascinatore. Questi tre punti però vengono da lontano, più precisamente dalla Sardegna. «Abbiamo lavorato bene dopo la sconfitta di Cagliari – assicura il veterano -, ci meritavamo questo risultato. Noi più esperti dobbiamo essere l’esempio, i trascinatori della squadra. Se è stata dura? Sì, abbiamo sofferto, ma in Serie A è sempre così: l’importante era il punteggio pieno. Ora avanti con entusiasmo ed umiltà per il prosieguo del campionato».