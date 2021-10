Ripresa immediata al “Mugnaini”, domenica nuovo mattutino

Il calendario non consente di tirare il fiato e, dopo il successo casalingo con lo Spezia, la Sampdoria è tornata immediatamente in campo questa mattina a Bogliasco agli ordini di Roberto D’Aversa e del suo staff per preparare la sfida con l’Atalanta, in programma mercoledì al “Ferraris” (ore 18.30).

Scarico. Seduta di scarico per i calciatori maggiormente impegnati venerdì sera con i bianchi, lavoro di forza per il resto della squadra. Soltanto terapie e fisioterapia per Valerio Verre; differenziato per Mikkel Damsgaard, Albin Ekdal e Ronaldo Vieira. Assente Mohamed Ihattaren. Domani, domenica, è in programma un nuovo allenamento mattutino.