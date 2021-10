D’Aversa e l’Atalanta: «Serve una Samp vogliosa e determinata»

«La vittoria con lo Spezia è stata importante per la classifica, adesso più consona alle nostre qualità. I ragazzi hanno fatto quello che avevo chiesto, con atteggiamento giusto e spirito di sacrificio». Roberto D’Aversa comincia con un passo indietro la conferenza di presentazione del turno infrasettimanale della Serie A. «L’Atalanta è una squadra forte sotto tutti i punti di vista – va avanti il mister blucerchiato -, allenata da un grandissimo allenatore. Non è una formazione in difficoltà, anzi: dobbiamo affrontare la partita vogliosi e determinati, sapendo di avere di fronte una delle migliori squadre del campionato».

Duelli. «I tre punti ti portano a lavorare con entusiasmo – prosegue D’Aversa -. È l’aspetto mentale che ti porta a dare qualcosa in più negli allenamenti. Mancherà lo squalificato Bereszynski, abbiamo ancora qualche infortunato, però contro squadre come l’Atalanta sarà fondamentale essere pronti mentalmente nei duelli. La Sud ripopolata? L’importanza del pubblico è fondamentale, rivedere la Gradinata piena dà sensazioni positive ma la cosa che conta di più è vederla festeggiare a fine gara».