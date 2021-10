Sono ventitré i convocati di D’Aversa per l’Atalanta

Ultimata la seduta di rifinitura, svolta questa mattina sul campo 2 del “Mugnaini” di Bogliasco, il tecnico Roberto D’Aversa ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con l’Atalanta, in programma nel pomeriggio al “Ferraris” di Genova (ore 18.30). Prima chiamata per il Primavera Francesco Migliardi (maglia numero 31). Oltre allo squalificato Bartosz Bereszynski, saranno invece assenti Tommaso Augello (grave e improvvisa situazione familiare), Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren e Ronaldo Vieira. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Migliardi, Murru, Yoshida.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Silva, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella, Torregrossa.