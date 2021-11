D’Aversa: «Siamo tutti responsabili, si va in ritiro»

«Questa è una sconfitta che mi fa molto arrabbiare». Roberto D’Aversa ha parlato così dopo il 3-0 subìto dal Torino: «Non cerchiamo alibi: c’era una squadra che ha voluto il risultato e un’altra no. Siamo tutti responsabili di questo, io per primo. C’è preoccupazione quando rientri, anche bene, nel secondo tempo, ma prendi gol su un calcio d’angolo a favore. Di là la squadra che vince 3-0 fa 19 falli; noi 8, con 4 gialli e un rosso. Ho sempre detto che il calendario non è stato buono, ma stavolta non c’entra: la prestazione stasera è stata pessima. Dopo il novantesimo abbiamo preso anche la terza rete. Va cambiato l’atteggiamento, prendiamo gol troppo facilmente».

Ritiro. Il mister continua il suo intervento annunciando un cambiamento di programma: «Si ragiona sul ritiro, perché serve una sterzata. Non abbiamo la giusta applicazione. La prova di stasera è stata davvero troppo negativa. Indossiamo una maglia importante e dobbiamo onorarla. Stasera ho parlato con la squadra a fine partita, cosa che di solito non faccio: dobbiamo dare tutti i segnale dopo questa prestazione».