Esercitazioni in chiave-Bologna, sabato rifinitura pomeridiana

Rientrata nella serata di ieri dal ritiro di Coccaglio, la Sampdoria ha ripreso in mattinata a Bogliasco la preparazione in vista della sfida interna con il Bologna. Sul campo 2 del “Mugnaini” i blucerchiati sono stati sottoposti ad una serie di esercitazioni tattiche, precedute da una sessione di video-analisi e da un riscaldamento tecnico.

Rifinitura. Regolarmente arruolato Manolo Gabbiadini; terapie e fisioterapie precauzionali per Ernesto Torregrossa. Valerio Verre e Ronaldo Vieira proseguono invece i rispettivi iter di recupero. Riposo per Mikkel Damsgaard (reduce dall’intervento in artroscopia) e Nicola Ravaglia (influenzato). Domani, sabato, la squadra sosterrà un allenamento pomeridiano di rifinitura.