D’Aversa: «Abbiamo le qualità per uscire da questa situazione»

Roberto D’Aversa commenta così la sconfitta casalinga con il Bologna: «Dispiace perché abbiamo fatto un buon primo tempo, dove abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio; ma in questo momento subiamo la posizione di classifica. Il secondo gol ci ha tagliato le gambe, avendolo subito dopo neanche un minuto dall’1-1. A livello mentale patiamo la situazione: bisogna lavorare su questa fragilità, visto che subiamo troppe reti. Dobbiamo essere più bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte».

Situazione. Nelle ultime tre partite, altrettanti k.o. Il mister chiede una sterzata: «Abbiamo qualità ed esperienza per uscire da questa situazione. Dobbiamo però essere migliori a sfruttare le occasioni da gol. Questa rosa ha una qualità superiore a quella dell’attuale posizione ed è lì che bisogna tornare: dobbiamo uscire da questo momento. Lo possiamo fare solo con lavoro e determinazione. Paghiamo molto la situazione degli infortunati, ma non voglio creare alibi: potevamo fare risultato positivo anche con questo undici».