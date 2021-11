Test in famiglia con la Primavera, martedì mattina la ripresa

Ultimo allenamento della settimana per la Sampdoria che, ancora priva dei nazionali Kristoffer Askildsen, Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Radu Dragusin, Albin Ekdal, Morten Thorsby e Maya Yoshida, questa mattina è scesa in campo al “Mugnaini” agli ordini di Roberto D’Aversa e del suo staff per disputare un test in famiglia (2 tempi da 30 minuti) con la Primavera di Felice Tufano: in evidenza Francesco Caputo e Fabio Quagliarella, entrambi autori di gol di pregevole fattura; da segnalare anche un palo colpito di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo da Julian Chabot.

Ripresa. Individuale programmato per Riccardo Ciervo; lavoro di condizionamento atletico sul campo per Valerio Verre e Ronaldo Vieira; percorso di recupero per Ernesto Torregrossa e infine terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard. La squadra si ritroverà a Bogliasco per la ripresa degli allenamenti martedì mattina, quando comincerà la fase di preparazione alla trasferta di Salerno.