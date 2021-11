Allenamento pomeridiano a Bogliasco, giovedì si replica

A Bogliasco Roberto D’Aversa e la Sampdoria proseguono gli allenamenti in vista della trasferta di domenica prossima a Salerno. Mister e staff hanno diviso la squadra in due gruppi di lavoro, che hanno alternato esercitazioni di forza funzionale in palestra con esercizi di trasformazione tecnico-tattica in campo. Programmi individuali sul campo di recupero agonistico per Nik Prelec e Ronaldo Vieira. Terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard.

Rientri. Vanno registrati intanto i rientri dagli impegni con le rispettive nazionali di Bartosz Bereszynski, Radu Dragusin, Morten Thorsby e Maya Yoshida. Da segnalare che il difensore, nell’ultimo test con il Giappone, ha rimediato una contusione al ginocchio sinistro che dovrà essere valutata nei prossimi giorni. Domani, giovedì, giornata nella quale tornerà al “Gloriano Mugnaini” anche Omar Colley, altro appuntamento pomeridiano.