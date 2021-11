I ventidue blucerchiati di D’Aversa per la Salernitana

La Sampdoria ha completato questa mattina la preparazione alla trasferta di Salerno, dove domani, domenica, scenderà in campo alle 15.00. Al termine della seduta di rifinitura svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Roberto D’Aversa ha diramato la lista dei 22 blucerchiati per la sfida dell'”Arechi”. Oltre allo squalificato Adrien Silva, non sono stati convocati gli indisponibili Mikkel Damsgaard, Mohamed Ihattaren, Ernesto Torregrossa, Ronaldo Vieira e Maya Yoshida. Di seguito l’elenco completo.

Portieri: Audero, Falcone, Ravaglia.

Difensori: Augello, Bereszynski, Chabot, Colley, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Murru.

Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Ekdal, Thorsby, Trimboli, Verre, Yepes Laut.

Attaccanti: Caputo, Ciervo, Gabbiadini, Quagliarella.