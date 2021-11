Candreva: «Questa partita è un nuovo punto di partenza»

Un Antonio Candreva così non si era mai visto: 5 gol in 13 turni di campionato, una media praticamente da attaccante. E poi quante giocate, assist, reti procurate. Il centrocampista blucerchiato sta vivendo un periodo davvero super, in Campania però è tutta la Sampdoria ad aver offerto una prova di grande spessore. «Abbiamo fatto la prestazione che andava fatta – dice il numero 87 -, potevamo chiuderla già nel primo tempo. Abbiamo fatto una signora partita, su un campo difficile. Una vera prestazione da squadra, dopo un momento negativo. Ma questo è un punto di partenza».

Partenza. Il diagonale brutale con cui ha trafitto Belec rappresenta il gol numero 70 in Serie A per il veterano. «Quagliarella mi ha dato un gran pallone in campo aperto – prosegue il romano -, poi siamo riusciti a fare il 2-0. C’è stata un po’ di sofferenza nella ripresa, ma è giusto che sia così: questa è una vittoria meritata. Fino ad ora era stato troppo facile farci gol, oggi siamo stati bravi a non prenderlo. Dobbiamo essere fiduciosi, avere entusiasmo e, ripeto, prendere questa partita come un punto di partenza. Servirà continuità nelle prossime settimane, a partire dalla gara con il Verona».