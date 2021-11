D’Aversa: «Complimenti ai ragazzi. Volevamo questa vittoria»

Aveva parlato di marinai Roberto D’Aversa. Oggi con la sua ciurma ha virato in direzione dei tre punti e ora, dopo questo piratesco 2-0 a Salerno, non resta che confidare di avere intrapreso la rotta giusta. «Serviva una prestazione da uomini veri: complimenti ai ragazzi, sia a chi ha giocato sia a chi è rimasto in panchina», dichiara ai microfoni il tecnico blucerchiato. «Non era facile venire in un ambiente caldo come Salerno e fare una partita e un risultato come questi».

Valori. Quella dell'”Arechi” è stata una battaglia fisica e mentale per la Sampdoria, come conferma il mister doriano: «Prima della gara avevo detto alla squadra di giocare in una maniera libera. Dal capitano Quagliarella fino ad Audero abbiamo tutti dimostrato che non volevamo subire gol: c’era la giusta mentalità. Questa è una squadra che ha valori e qualità importanti. Abbiamo dato una risposta a quello che ci veniva chiesto dal presidente e dalla società. Ci tenevamo a fare finalmente risultato per i tifosi».