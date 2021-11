D’Aversa: «Avanti così, ma non abbassiamo la guardia»

Aveva chiesto di dare un seguito alla vittoria di Salerno ed è stato accontentato. Roberto D’Aversa dopo la vittoria-bis con l’Hellas Verona può guardare con positività al futuro: «Nel nostro migliore momento siamo andati sotto, ma i ragazzi sono stati bravi a battere Verona e sfortuna. Quando la squadra scende in campo determinata come oggi, ribalta anche le situazioni più sfavorevoli. D’altronde oggi giocavamo contro i migliori per rendimento a novembre».

Squadra. Nota statistica: primo gol dalla panchina per la Sampdoria 2021/22, a firma Nicola Murru. Un aspetto che per il mister non può passare inosservato: «Devo dire bravi a Murru e agli altri, capaci di farsi trovare pronti. Sono contento abbiano influito sulla vittoria. Prestazione e risultato ci aiutano a lavorare con entusiasmo, ma ora non abbassiamo la guardia. Siamo ancora scottati dal periodo in cui i risultati non arrivavano. La vittoria è figlia del lavoro di tutti: di chi gioca dall’inizio, di chi subentra e pure di chi sta in panchina. Non c’è neanche il tempo di esultare, recuperiamo e prepariamo la partita di Firenze. Quello che conta è scendere in campo da squadra»