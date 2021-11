Murru: «Primo gol: un’emozione unica. Che spinta la Sud»

Mirino, sinistro e pallone in buca d’angolo. Nicola Murru ha dovuto aspettare un po’ per togliersi il gusto di segnare sotto la Sud, ma lo ha fatto in un modo che più spettacolare non si può. «Sono contento per il mio primo gol – dice con un bel sorriso il terzino sardo -, è stata un’emozione unica. Ma più importante ancora è stata la vittoria: abbiamo conquistato tre punti fondamentali. Le mani all’orecchio? Volevo sentire che la Gradinata spingesse. Il nostro pubblico è un compagno in più».

Ribaltare. Battere il Verona, la squadra del momento, non è da tutti, ma la Sampdoria oggi ha dimostrato di giocarsela alla pari con tutti. A questo proposito, il mancino dice: «Sapevamo che non era facile: siamo andati in svantaggio ma abbiamo reagito da grande squadra, ribaltandola. Ritroviamo la fiducia, ma non ci dobbiamo rilassare. Dobbiamo continuare così, anche perché la classifica non è delle migliori: siamo un grande gruppo e possiamo toglierci soddisfazioni. La prossima, sul campo della Fiorentina, proveremo a imporre il nostro gioco e a fare più punti possibili».