Ripresa in due gruppi: la Samp già al lavoro a Bogliasco

Sampdoria già al lavoro dopo il successo casalingo nell’anticipo di campionato con l’Hellas Verona. Sotto il sole tiepido di Bogliasco, Roberto D’Aversa ha diviso la squadra in due gruppi: allenamento rigenerativo per chi ha giocato di più con i gialloblù e tecnico-atletico per tutti gli altri disponibili.

Singoli. Gli esami ai quali si è sottoposto Alex Ferrari hanno escluso fratture al polso sinistro, il difensore nella seduta odierna ha svolto un individuale specifico. Fabio Depaoli, Nik Prelec, Ronaldo Vieira ed Ernesto Torregrossa hanno proseguito nei rispettivi programmi di recupero. Terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard. Domani, lunedì, appuntamento pomeridiano.