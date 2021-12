Ripresa a due velocità, giovedì mattutino in chiave-Lazio

La Sampdoria non si ferma. Rientrati nella notte da Firenze, i blucerchiati sono tornati immediatamente in campo al “Mugnaini” di Bogliasco per svolgere un allenamento mattutino in vista della sfida casalinga con la Lazio, in programma domenica pomeriggio al “Ferraris” (ore 18.00).

Gruppi. Dopo una lunga riunione di video-analisi, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diviso la squadra in due gruppi: scarico per i calciatori maggiormente impegnati nel turno infrasettimanale con la Fiorentina, sessione di forza per il resto della rosa, compresi Fabio Depaoli e Ronaldo Vieira.

Agenda. Per quanto riguarda i singoli, Ernesto Torregrossa prosegue il proprio percorso di recupero agonistico tra campo e palestra; soltanto terapie e fisioterapia invece per Mikkel Damsgaard. Domani, giovedì, è in agenda una nuova seduta mattutina.