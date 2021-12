Alla Lazio basta un tempo, la Samp si sveglia tardi e non rimonta

Sampdoria 1

Lazio 3

Reti: p.t. 7′ Milinkovic, 17′ e 37′ Immobile, 44′ Gabbiadini.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (12′ s.t. Yoshida), Ferrari (1′ s.t. Dragusin), Chabot, Augello; Candreva (40′ s.t. Ciervo), Ekdal, Thorsby, Verre (1′ s.t. Silva); Gabbiadini, Quagliarella (1′ s.t. Caputo).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Depaoli, Askildsen, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

Allenatore: D’Aversa.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj L. Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi (19′ s.t. Leiva), Basic; Pedro (19′ s.t. F. Anderson), Immobile (1′ s.t. Muriqi), Zaccagni (33′ s.t. Lazzari).

A disposizione: Reina, Adamonis, Escalante, Akpa-Akpro, L. Alberto, Vavro, Radu, Moro.

Allenatore: Sarri.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

Assistenti: Carbone di Napoli e Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Quarto ufficiale: Meraviglia di Pistoia.

VAR: Guida di Torre Annunziata.

AVAR: Tegoni di Milano.

Note: espulso al 22′ s.t. Milinkovic per doppia ammonizione; ammoniti al 14′ p.t. Candreva, al 22′ s.t. Milinkovic, al 35′ s.t. Silva, al 43′ s.t. Muriqi per gioco scorretto; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; paganti 5.883 (incasso 74.609 euro) di cui abbonati 2.326 (rateo 24.509 euro); terreno di gioco in buone condizioni.