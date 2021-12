Lazio dispatch Samp despite late consolation

Click here for the match report of the clash between the Blucerchiati and the Biancocelesti.

Sampdoria 1-3 Lazio (HT: 0-3)

Scorers: Milinkovic 7, Immobile 17 and 37, Gabbiadini 89.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski (Yoshida 57), Ferrari (Dragusin 46), Chabot, Augello; Candreva (Ciervo 85), Ekdal, Thorsby, Verre (Silva 46); Gabbiadini, Quagliarella (Caputo 46).

Subs not used: Ravaglia, Falcone, Depaoli, Askildsen, Yepes Laut, Murru, Trimboli.

Coach: D’Aversa.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj L. Felipe, Acerbi, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi (Leiva 64), Basic; Pedro (F. Anderson 64), Immobile (Muriqi 46), Zaccagni (Lazzari 78).

Subs not used: Reina, Adamonis, Escalante, Akpa-Akpro, L. Alberto, Vavro, Radu, Moro.

Coach: Sarri.

Referee: Fabbri.

Assistants: Carbone and Di Vuolo.

Fourth official: Meraviglia.

VAR: Guida.

Assistant VAR: Tegoni.

Sent off: Milinkovic 67 for two bookable offences.

Booked: Candreva 14, Milinkovic 67, Silva 70, Muriqi 88.

Added time: 1+4 minutes.

Paying spectators: 5,883 (gate receipts: €74,609) including 2,326 season-ticket holders (€24,509)

Pitch: Good condition.