D’Aversa: «Mi assumo tutte le mie responsabilità»

«Primo tempo troppo brutto. Mi assumo tutte le responsabilità per questa partita», Mister Roberto D’Aversa parla così al termine della gara con Lazio, che ha visto i blucerchiati uscire battuti per 3-1: «Siamo partiti anche abbastanza bene, ma con le circostanze del primo e del secondo gol abbiamo compromesso la partita. Nel secondo tempo per lo meno abbiamo dimostrato dignità, mettendo in campo quello che è il nostro valore. Non è stato abbastanza però per fare sì che il risultato finale fosse positivo».

Credibilità. L’allenatore doriano prosegue così nel post-gara: «Credo che sia stata una partita molto diversa tra il primo e il secondo tempo. Ci sta perdere contro una squadra forte come la Lazio, ma non come è successo nei primi 45 minuti. Non andiamo a cercare l’errore dei singoli, ma è stata una questione di atteggiamento. I gol ce li siamo fatti noi. Il risultato è figlio di un primo tempo inguardabile, in cui abbiamo compromesso tutto. Ora dobbiamo preparare una partita importantissima come il derby, in cui entrambe le squadre vorranno dimostrare credibilità. Cercheremo di ripartire dall’orgoglio della ripresa. Sono partite sulle quali non bisogna ragionare riguardo al modo di giocare, ma fare di tutto per vincere».