Ripresa in vista del derby, martedì allenamento mattutino

Ripresa in ottica-derby per la Sampdoria. Questa mattina a Bogliasco Roberto D’Aversa ha condotto la seduta di allenamento dividendo in due il gruppo: da una parte i più impiegati con la Lazio, dall’altra i calciatori con minore minutaggio nelle gambe. Per Ernesto Torregrossa era in agenda una sessione di carattere differenziato. Terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard. Domani, martedì, è in programma un altro mattutino.