Tecnica applicata e partita a tema, mercoledì nuovo mattutino

La Sampdoria continua la fase di avvicinamento al derby della Lanterna, in programma venerdì al “Ferraris” (ore 20.45). Roberto D’Aversa e lo staff hanno diretto una seduta mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco incentrata su tecnica applicata, lavoro aerobico e partita a tema.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, lavoro specifico in palestra per Ernesto Torregrossa; programmato di recupero per Ronaldo Viera; soltanto terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard. Domani, mercoledì, nuovo appuntamento a Bogliasco al mattino.