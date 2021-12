Gabbiadini: «Due gol e tre punti: partita di grande determinazione»

Il derby della Lanterna ha un nuovo re: si chiama Manolo Gabbiadini e l’ha messa dentro 5 volte nella stracittadina più calda d’Italia, come i mostri sacri Baldini e Bassetto. Se è vero come è vero che Vanheusden ha toccato il suo sinistro, è altrettanto sicuro che quel pallone sarebbe finito all’angolino, quindi è di doppietta che bisogna parlare. «Il secondo gol lo sento mio – commenta a caldo l’attaccante -, sono contento di averli fatti entrambi e di aver contribuito alla vittoria».

Azzerare. Non era facile giocare dopo una settimana agitata come quella appena trascorsa, ma Gabbia dice: «Quando si giocano queste partite si azzera tutto. Siamo scesi in campo sapendo di poter fare bene, eravamo determinati e l’abbiamo portata a casa. Siamo contenti. Siamo andati in vantaggio dopo 10 minuti, ma a differenza di Firenze siamo stati bravi a tenere il campo. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto: avevamo tanta voglia di fare risultato. Ora diamo continuità in Coppa Italia e con il Venezia».