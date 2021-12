La prima volta di Caputo: «Segnare sotto la Sud in un derby vale triplo»

Al 2-0 di Ciccio Caputo, la Gradinataa è letteralmente esplosa: di gente che faceva l’esultanza “della birra” si perdeva il conto. «Cercavo questo gol – dice raggiante il centravanti -, mi dà fiducia. Segnare sotto la Sud, in un derby, vale triplo: sono contento per i tre punti e per quello che ho fatto. Era fondamentale. Dopo questo risultato possiamo affrontare la prossima con più serenità. Oggi la squadra era unita, lo ha dimostrato anche nei momenti di difficoltà: è stata una prova di forza e di unione. Mister, direttore e società ci sono stati vicini: ci hanno trasmesso più serenità possibile e noi l’abbiamo portata in campo».

Consapevolezza. «Penso che questa vittoria nel derby sia importantissima – analizza il numero 10 -. Dopo una settimana delicata, questa vittoria ci dà morale. Abbiamo più consapevolezza che possiamo giocare contro tutti e con chiunque. Sappiamo il valore del derby per i tifosi, ci sono stati vicini tutta la partita. E sappiamo anche quello che è successo al presidente: abbiamo però ricevuto un suo messaggio tramite la moglie e i figli e abbiamo giocato anche per lui e per loro».