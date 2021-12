Due velocità a Bogliasco prima del riposo, lunedì la ripresa

Dopo il trionfo nel derby, la Sampdoria si è rimessa immediatamente in moto. Sul campo 2 del “Mugnaini”, Roberto D’Aversa e lo staff hanno diretto una allenamento mattutino a due velocità: seduta rigenerante per chi ha giocato più minuti nella stracittadina, attivazione e partita da 60 minuti a campo ridotto con i ragazzi dell’U18 di Antonio Rizzolo per tutti gli altri componenti della rosa.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, Julian Chabot – raffreddato – è rimasto a riposo. Fabio Quagliarella ha svolto invece un individuale programmato in seguito ad un affaticamento al flessore destro. Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi programmi di recupero agonistico. Terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard.

Ripresa. Domani, domenica, i blucerchiati saranno liberi: la ripresa è fissata per lunedì pomeriggio a Bogliasco, quando si comincerà a preparare la gara con il Torino, in programma giovedì al “Ferraris (ore 21.00), valida per i sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa 2021/22.