Ripresa ad alta intensità al “Mugnaini”, martedì mattutino

La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo la domenica di riposo, i blucerchiati sono tornati ad allenarsi agli ordini di Roberto D’Aversa e del suo staff per iniziare a preparare la gara con il Torino di giovedì sera (ore 21.00, diretta tv su Italia 1) al “Ferraris”, valida quale sedicesimo di Coppa Italia Frecciarossa 2021/22.

Intensità. Dopo una prima fase dedicata all’attivazione atletica, il menù della seduta pomeridiana sul campo 1 del “Mugnaini” ha previsto un circuito tecnico, possessi palla ad alta intensità e partita a campo ridotto. Fabio Quagliarella ha svolto l’intera sessione con il gruppo. Differenziato programmato in palestra per Manolo Gabbiadini. Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira proseguono i rispettivi percorsi di recupero agonistico. Terapie e fisioterapia infine per Mikkel Damsgaard. Domani, martedì, è in agenda un allenamento mattutino.