Meno uno alla Coppa Italia, giovedì rifinitura pre-Torino

Meno uno alla gara di Coppa Italia Frecciarossa. Alla vigilia dei sedicesimi, Roberto D’Aversa ha prima riunito i suoi calciatori in sala video, poi, dopo la fase di riscaldamento, ha impegnato la squadra in una serie di partite a tema. Aggregati i Primavera Liam Perego e Alfonso Sepe. Ernesto Torregrossa e Ronaldo Vieira hanno portato avanti programmi individuali di recupero agonistico. Per Mikkel Damsgaard l’agenda odierna prevedeva terapie e fisioterapia. Albin Ekdal è invece rimasto a riposo per via di un leggero stato influenzale.

Programma. Domani, giovedì, dopo la rifinitura mattutina verrà diramata la lista dei convocati in vista della sfida con il Torino, in programma alle ore 21.00 allo stadio “Luigi Ferraris” (diretta Italia 1).