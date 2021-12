Ripresa immediata, da venerdì mattina si pensa subito al Venezia

Giusto una notte per godersi il successo sul Torino e il conseguente accesso agli ottavi di Coppa Italia Frecciarossa. Roberto D’Aversa ha dato infatti appuntamento alla sua Sampdoria domattina, venerdì, al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare gli allenamenti in vista della sfida casalinga con il Venezia, in programma domenica alle 18.00.