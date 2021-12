Verre esulta: «Serata con gol e vittoria: tutto perfetto»

Meglio di così era difficile fare. Valerio Verre si è coordinato con stile, ha usato il mancino come fosse il destro e ha spedito la Sampdoria avanti in Coppa Italia Frecciarossa. «È stata una serata perfetta – racconta il numero 8 -. Volevamo dare continuità dopo il derby e ci siamo riusciti. Abbiamo vinto, meritando di farlo grazie ad una grande prestazione. In più sono contento per il gol sotto la Gradinata: sono davvero felice».

Atteggiamento. «Il Torino è una squadra fisica – prosegue il centrocampista nella sua analisi -; dovevamo mettere la stessa loro cattiveria per vincere i duelli e lo abbiamo fatto, l’atteggiamento è stato giusto. Ho ringraziato Ciervo per l’assist, è giovane ma forte: ha capacità importanti, deve crescere ma può farlo. Il futuro? Da domani metteremo da parte la coppa e penseremo al Venezia, che è una squadra che gioca bene. Abbiamo una partita da vincere».