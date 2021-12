Gabbiadini apre, Henry chiude: la Samp fa 1-1 con il Venezia

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e arancioneroverdi clicca qui.

Sampdoria 1

Venezia 1

Reti: p.t. 1′ Gabbiadini; s.t. 42′ Henry.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski (16′ s.t. Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Ekdal (41′ s.t. Askildsen), Silva; Candreva, Gabbiadini (16′ s.t. Verre), Thorsby; Caputo (30′ s.t. Quagliarella).

A disposizione: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Depaoli, Yepes Laut, Murru.

Allenatore: D’Aversa.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Busio (24′ s.t. Crnigoj), Ampadu (13′ s.t. Vacca), Tessmann (13′ s.t. Henry); Aramu (33′ s.t. Forte), Johnsen (24′ s.t. Sigurdsson), Kiyine.

A disposizione: Lezzerini, Molinaro, Heymans, Bjarkason, Schnegg, Svoboda, Peretz.

Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Assistenti: Ranghetti di Chiari e Miele di Torino.

Quarto ufficiale: Minelli di Varese.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Preti di Mantova.

Note: ammoniti al 36′ s.t. Audero per comportamento non regolamentare, al 37′ s.t. Forte, al 43′ s.t. Silva per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 5.735 (incasso 71.789 euro) di cui 2.326 abbonati (rateo 24.509 euro); terreno di gioco in buone condizioni.