Samp concede late on to draw 1-1 against Venezia

Sampdoria 1-1 Venezia (HT 1-0)

Scorers: 1 Gabbiadini; 87 Henry.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski (61 Dragusin), Yoshida, Colley, Augello; Ekdal (86 Askildsen), Silva; Candreva, Gabbiadini (61 Verre), Thorsby; Caputo (75 Quagliarella).

Unused substitutes: Ravaglia, Falcone, Chabot, Ciervo, Depaoli, Yepes Laut, Murru.

Coach: D’Aversa.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Ebuehi; Busio (64 Crnigoj), Ampadu (58 Vacca), Tessmann (58 Henry); Aramu (73 Forte), Johnsen (64 Sigurdsson), Kiyine.

Unused substitutes: Lezzerini, Molinaro, Heymans, Bjarkason, Schnegg, Svoboda, Peretz.

Coach: Zanetti.

Referee: Abisso

Assistants: Ranghetti and Miele

Fourth official: Minelli

VAR: Valeri, Preti

Booked: Audero, Forte, Silva